Coronavirus, terapia intensiva a rischio alto anche in Valle d'Aosta

L'indice Rt in Valle sale a 1,53

AOSTA. In dieci regioni italiane la tenuta delle terapie intensive è a rischio "alto". L'allerta riguarda anche la Valle d'Aosta.

Secondo il monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità le dieci regioni potrebbero trovarsi con le terapie intensive occupate per oltre il 30 per cento da pazienti positivi al Covid nel prossimo mese. La probabilità di superare questa soglia va da "alta" a "massima".

Oltre alla Valle d'Aosta, la segnalazione di Ministero e Iss riguarda Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria.

Secondo l'ultimo bollettino dell'emergenza sanitaria in Valle, i pazienti in terapia intensiva sono 3 su 17 ricoverati in ospedale.

La nostra regione inoltre registra un indice Rt di 1.53 nella settimana dal 5 all'11 ottobre, il più alto in Italia, con un incidenza di casi di 11.,76 per 100.000 abitanti.

redazione