Coronavirus, in Valle d'Aosta 528 positivi attuali

Altri 73 contagi rilevati nelle ultime 24 ore, aumentano i ricoveri

AOSTA. È di 73 nuovi positivi e 3 ricoveri in più il bilancio dell'emergenza sanitaria dell'ultimo giorno in Valle d'Aosta. Il bollettino regionale di oggi, 18 ottobre, indica anche 255 persone sottoposte a tampone Covid nell'ultimo giorno.

Superano così quota 500 le persone attualmente positive al Covid -19 in Valle d'Aosta. Sono 528 in totale, di cui 22 ricoverate all'ospedale Parini di Aosta (sempre 2 in rianimazione).

I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 1.811; i guariti totali salgono a 1.135 mentre i decessi sono ancora una volta fermi a 146.

redazione