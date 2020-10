Covid, in Valle d'Aosta altri 111 positivi su 220 persone testate

Il bollettino del 21 ottobre della Regione: 47 ricoverati e 5 guariti

AOSTA. Un nuovo decesso collegato al Covid-19 sarebbe stato registrato in Valle d'Aosta dopo mesi trascorsi con il numero dei morti fermo a 146. Si tratta - secondo l'agenzia Ansa - di un'anziana paziente di 92 anni ricoverata all'ospedale Parini per altre patologie e risultata positiva ai test.

Il bollettino del 21 ottobre della Regione (scaricabile qui in pdf) non riporta ancora il decesso ma, come ogni giorno, indica i nuovi numeri dell'emergenza epidemiologica in Valle. Ci sono 111 contagiati in più scoperti grazie ai tamponi effettuati su 220 persone nelle ultime ventiquattro ore e 831 persone attualmente positive. La maggior parte si trova in isolamento domiciliare, mentre 47 sono ricoverate. Di queste 5 si trovano nella terapia intensiva e le altre sono ricoverate nei reparti Covid dell'ospedale Parini.

Il nosocomio aostano nelle prossime ore attiverà il livello rosso del piano operativo con la riconversione della Chirurgia generale in un altro reparto Covid da 30 posti letto. Nei prossimi giorni inoltre diversi pazienti con sintomi in remissione saranno trasferiti nella clinica Isav di Saint-Pierre per alleggerire la pressione sulla struttura di viale Ginevra.

Dall'inizio dell'emergenza in Valle d'Aosta si registrano 2.132 contagi su 23.483 persone testate. Finora i guariti sono 1.155 (+5 in un giorno) con un'età media di 56 anni. I tamponi effettuati sono in tutto 35.990.

Clara Rossi