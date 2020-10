Covid-19, Valle d'Aosta prima per contagi ogni 100mila abitanti

In Valle d'Aosta anche il più alto rapporto tra positivi su persone testate e uno delle più alte percentuali di ricoveri per coronavirus

AOSTA. La Valle d'Aosta è la regione italiana con il maggior numero di contagiati ogni 100.000 abitanti e con il più alto rapporto tra casi positivi al Covid-19 e persone testate. Lo evidenziano da alcuni rapporti diffusi in questi giorni sulla base dei bollettini nazionali.

Secondo le elaborazioni pubblicate oggi dalla Fondazione Gimbe di Bologna e riferite alla settimana dal 14 al 20 ottobre, in Valle d'Aosta il rapporto tra casi positivi attuali ogni 100.000 abitanti è calcolato in 577 contro una media nazionale di 236. Dopo la Valle si trovano la Campania con 335 casi e poi la Toscana e l'Umbria con rispettivamente 310 e 303 casi.

Il rapporto tra ricoverati per coronavirus con sintomi ogni 100.000 abitanti vede la Valle d'Aosta al secondo posto dopo la Liguria con 28,6 ricoveri ogni 100.000 abitanti (il doppio della media nazionale). Il rapporto tra casi positivi e casi testati inoltre è molto superiore alla media nazionale: 35,1% contro il 10,9 di tutta Italia. A livello regionale si avvicina al dato valdostano, rimanendo comunque molto più basso, soltanto la Liguria (23,5%). Infine, sempre nella settimana presa in considerazione, la Fondazione Gimbe riporta 1.116 casi testati ogni 100.000 abitanti, un dato leggermente superiore alla media nazionale.

Un rapporto simile sull'evoluzione della pandemia realizzato però dal chirurgo vascolare Paolo Spada dell'Humanitas Research Hospital di Milano sull'ultima settimana riporta numeri un po' diversi che tuttavia nella sostanza confermano il quadro generale. Anche secondo l'elaborazione di Spada la Valle d'Aosta ha il più alto numero di contagi ogni 100.000 abitanti (450 per l'esattezza) e il secondo dato il più alto tra le regioni per ricoveri ogni 100.000 abitanti (33,4) dopo la Liguria. La nostra regione inoltre detiene il primato per numero di positivi in rapporto alle persone testate, il 38%.

E.G.