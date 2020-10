Covid, superati i mille positivi attuali in Valle d'Aosta

Il bollettino Covid del 23 ottobre: altri 97 casi in un giorno, ancora in aumento i ricoveri

AOSTA. Sono 1001 le persone positive attualmente al Covid-19 in Valle d'Aosta. All'ospedale regionale Parini sono ricoverate 53 persone, 3 delle quali in terapia intensiva, e le altre 948 sono in isolamento domiciliare.

Nell'ultimo giorno, secondo il bollettino diffuso dalla Regione su dati dell'Usl (scaricabile qui), 174 persone sono state sottoposte a tampone e 97 nuovi casi sono stati registrati.

Dall'inizio della pandemia i contagi risultano 2.316. I guariti totali sono 1.166 e non si sono registrati altri decessi. Le persone sottoposte a tampone sono 23.862 e i tamponi complessivi 37.111 (+440 in un giorno).

C.R.