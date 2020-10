Coronavirus, +97 casi e 1.181 positivi attuali in Valle d'Aosta

Il bollettino del 25 ottobre della Valle d'Aosta

AOSTA. La Regione ha diffuso il bollettino odierno sulla situazione dei contagi da Covid-19 in Valle d'Aosta. Il report (scaricabile qui) indica un aumento di 97 casi positivi rispetto a ieri e 1.181 persone che attualmente risultano contagiate. I ricoverati all'ospedale Parini di Aosta salgono a 65 di cui 2 in terapia intensiva e gli altri nei reparti Covid. Ben 1.116 le persone in isolamento domiciliare.

I guariti sono 1.191 e i decessi indicati nel bollettino 153.

I numeri dall'inizio dell'emergenza: 2.525 casi positivi (di cui 2.265 identificati da sintomi sospetti e 260 da attività di screening), 1.191 guariti, 153 deceduti e 24.256 persone sottoposte a tampone (con 37.826 tamponi totali fino ad oggi effettuati).

