Coronavirus, più di 1.300 positivi attuali in Valle d'Aosta

Il bolletino del 26 ottobre: nell'ultimo giorno +144 casi, un decesso e 8 guariti

AOSTA. Salgono a 1.316 le persone attualmente positive al Covid-19 in Valle d'Aosta, ben 135 in più rispetto a ieri. Il dato è riportato nel bollettino quotidiano diffuso dalla Regione (scaricabile qui) e aggiornato alle ore 12 di oggi.

Risultano 75 le persone attualmente ricoverate all'ospedale Parini di Aosta più 2 pazienti in terapia intensiva. Gli altri 1.239 positivi sono in isolamento domiciliare.

I nuovi casi positivi sono aumentati in un giorno di 144 unità e il totale dei casi testati, cioè di persone sottoposte a tampone, di 277. Risultano inoltre otto persone guarite in più e un decesso.

Dall'inizio dell'emergenza in Valle sono stati registrati 2.669 contagi totali, 1.199 persone dichiarate guarite, 154 decessi (76 uomini e 78 donne con un'età media di 83 anni) e 24.533 persone sottoposte a tampone. In totale, i tamponi effettuati sono 38.331 (+505 in un giorno).

C.R.