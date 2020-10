Coronavirus, altri 2 decessi in Valle d'Aosta e + 57 positivi

Il bollettino regionale del 27 ottobre

AOSTA. Altri due decessi di persone positive al Covid-19 risultano avvenuti nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta, secondo il bollettino regionale diffuso oggi (scaricabile qui) e aggiornato alle ore 12. Le morti salgono così a 156, 78 uomini (ieri 76) e 78 donne.

Rispetto a ieri sono indicate inoltre 110 persone in più sottoposte a tampone e 57 nuovi casi positivi che fanno salire il numero totale dei contagi in Valle a 2.726.

Attualmente i casi positivi sono 1.367, con 106 persone ricoverate di cui 7 in terapia intensiva. Altre 1.261 persone sono in isolamento domiciliare.

I guariti sono 3 in più e 1.202 in totale.

Infine i tamponi: tra ieri ed oggi ne sono stati effettuati 497, dall'inizio dell'emergenza 38.828.

redazione