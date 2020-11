Covid, Valle d'Aosta vicina ai 3.000 casi da inizio emergenza

Il bollettino del 29 Ottobre: +178 casi in un giorno, 5 nuovi decessi e 127 ricoverati

AOSTA. Si avvicina quota 3.000 il numero totale di casi positivi al Covid-19 rilevati in Valle d'Aosta dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo giorno c'è stata una nuova impennata di positivi identificati, ben 178, un incremento che porta a 2.981 il numero complessivo di contagi registrati fino nella nostra regione.

Da ieri ad oggi 19 contagiati sono stati dichiarati guariti secondo il bollettino n. 166 della Regione (scaricabile qui). Risultano inoltre altri 5 decessi, che in totale salgono quindi a 162.

Attualmente le persone positive al Sars-Cov-2 sono 1.584 (+154 rispetto a ieri). Aumentano costantemente i ricoveri, 127 in totale e 20 in più rispetto a ieri, con 7 persone in terapia intensiva. Per accogliere i nuovi contagiati all'ospedale Parini il reparto Covid 4 è stato allargato a discapito dell'Ortopedia.

Da ieri ad oggi altre 300 persone sono state sottoposte a tampone. I tamponi effettuati in totale ad oggi sono 40.095.

