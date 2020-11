Valle d'Aosta, ipotesi coprifuoco per ridurre contagi Covid

Alle 16.30 conferenza stampa della Giunta regionale

AOSTA. La Valle d'Aosta potrebbe istituire il coprifuoco nel tentativo di abbassare il numero dei contagi da Covid-19. La misura è al vaglio della giunta regionale riunita oggi per fare il punto della situazione e valutare appunto delle misure da applicare sul territorio valdostano anche più restrittive rispetto all'ultimo Dpcm.

Alle ore 16.30 è prevista una conferenza stampa a Palazzo regionale.

Secondo l'ultimo bollettino regionale nella nostra regione attualmente ci sono quasi 1.600 contagiati e all'ospedale Parini 130 pazienti ricoverati con numeri in costante crescita giorno dopo giorno. Il sistema di contact tracing, cioè di tracciamento dei contatti dei casi positivi, non riesce più a gestire il repentino aumenti dei positivi e l'ospedale regionale si sta saturando con il rischio, se la curva non inizierà a scendere, che presto non ci sarà più spazio per tutti coloro che hanno necessità di assistenza e terapie.

M.C.