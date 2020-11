Covid-19, da oggi i tamponi drive in ad Aosta ma solo su chiamata

Entra in funzione il tendone allestito alla Pépinière dall'Usl Valle d'Aosta per i test antigenici rapidi

AOSTA. Entra oggi in funzione la tenda per i tamponi drive in attivata nell'area della Pépinière d'Entreprises di Aosta. L'Azienda Usl ha allestito un tendone in cui vengono effettuati i test antigenici rapidi per il Covid-19 e tre box utilizzati per le attività amministrative, come ricovero per il personale e come deposito del materiale.

"I tamponi drive in saranno effettuati esclusivamente su chiamata da parte del servizio di Igiene e sanità pubblica del Dipartimento prevenzione dell'Usl", spiega l'azienda sanitaria. Per fare i tamponi nella struttura quindi sarà necessario essere convocati dal personale nelle date e negli orari indicati.

Sotto il monitoraggio del personale dell'Esercito le persone convocate per i tamponi dovranno entrare con l'auto nel tendone, sottoporsi al prelievo da parte del personale infermieristico e poi attendere all'esterno, in un'area riservata, l'esito dei tamponi per circa 15 minuti.

"Il sistema “drive in” - aggiunge l'Usl - consente una significativa diminuzione dei tempi di attesa per le persone in isolamento fiduciario e permette di diminuire il numero dei test rapidi effettuati a domicilio".

C.R.