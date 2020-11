Il Parco Nazionale Gran Paradiso e la Valsavarenche in tv

Il Parco sarà in due programmi televisivi a novembre su Italia1 e su France5

VALSAVARENCHE. Il Parco Nazionale Gran Paradiso sarà in televisione sui programmi E-Planet di Italia1 e su Échappées Belles, quest'ultimo in onda sulla rete transalpina France5.

Le due troupes sono state in Valsavarenche tra fine settembre e metà ottobre per preparare i servizi che andranno in onda domenica 8 novembre alle 13.45 su Italia1 e sabato 28 novembre in prima serata sulla rete francese. Nel caso di Italia1 il materiale ripreso è stato talmente ampio da poter realizzare altri tre servizi, curati dall’autrice Elena Araldi, che sarà possibile vedere nelle domeniche successive all’interno dello stesso programma.

In particolare il gruppo di autori e conduttori di Échappées Belles è stato accompagnato dall'ispettore Stefano Cerise e dagli uomini del Corpo di Sorveglianza con suggestive riprese realizzate a Levionaz, area di studio sullo stambecco. La giornalista Claudia Peroni di E-Planet ha invece intervistato Bruno Bassano, responsabile della ricerca scientifica del Parco, sull'attuale situazione della biodiversità, tema sul quale sono focalizzati i servizi, visitando anche il Centro Visitatori "Acqua e Biodiversità" di Rovenaud; il pubblico italiano e d'oltralpe avrà quindi la possibilità di conoscere l'importante ruolo di conservazione svolto dal Parco e ammirare gli splendidi paesaggi offerti dall'area protetta in questo inizio di autunno.

"Nella realizzazione dei servizi - sottolinea l'ente Parco - il supporto del Corpo di Sorveglianza e del Servizio biodiversità e ricerca scientifica Parco è stato fondamentale per rendere partecipi autori e presentatori dei vari programmi, e contribuire a far vedere e vivere loro in prima persona (e di conseguenza al pubblico televisivo) situazioni e argomenti che spesso non trovano spazio sulle reti televisive nazionali".

redazione