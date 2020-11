Covid, attivo il supporto psicologico per pazienti e operatori sanitari

Il servizio è predisposto dall'Usl Valle d'Aosta per persone in quarantena, familiari dei Covid positivi e per gli operatori della sanità

AOSTA. È attivo da questa settimana un servizio di ascolto e di supporto psicologico che l'Usl della Valle d'Aosta ha dedicato in maniera specifica alla situazione di emergenza Covid-19.

"Il servizio - spiega l'azienda sanitaria - si occupa dell'ascolto e del supporto psicologico in situazioni di crisi, fornisce informazioni utili all’attuazione di comportamenti di autoprotezione ed eroga appropriata consulenza psicologica". È rivolto in particolare alle persone positive al nuovo coronavirus che si trovano in quarantena, ai familiari dei pazienti positivi e alle persone in isolamento che hanno pochi appoggi familiari e sociali. Più in generale, il supporto psicologico è rivolto a coloro che hanno sintomi da stress Covid, come ansia e depressione legate alla paura del contagio, angoscia, isolamento sociale.

Il servizio, che sarà attivo fino al 31 dicembre 2020, è gratuito. I colloqui, individuali e riservati, vengono effettuati dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle 12:00, per via telefonica al numero 0165 543201 o web.

L'Usl ha previsto inoltre un percorso di "decompressione emotiva per gli operatori sanitari, che necessitino di ascolto e supporto".

C.R.