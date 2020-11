Coronavirus, in Valle d'Aosta 129 casi e 2 decessi nell'ultimo giorno

Diminuiscono i ricoveri e i pazienti in terapia intensiva



AOSTA. Sono 129 le positività al Covid-19 registrate nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta secondo il bollettino diffuso oggi dalla Regione (scaricabile qui) su dati della protezione civile regionale e dell'Usl. Rispetto al report di ieri risultano inoltre due decessi in più e una riduzione del numero di ricoverati anche nella terapia intensiva.

Più nel dettaglio, al momento risultano 2.124 persone positive al Sars-Cov-2 con 152 ricoverati (ieri ne erano indicati 170) e 11 in terapia intensiva (due in meno). I decessi sono 182, due in più rispetto a ieri, entrambi avvenuti in ospedale. Il numero di guariti passa da 1.361 di ieri a 1.413 di oggi.

Nell'ultimo giorno sono stati inoltre testati altri 176 ed effettuati 554 tamponi.

Dall'inizio dell'emergenza i contagi sono 3.720, le persone sottoposte a tampone 26.668 e i tamponi effettuati 43.115.

redazione