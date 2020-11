L'Usl Valle d'Aosta attiva il servizio Infotamponi Covid-19

Servizio dedicato sulle misure da adottare per l'infenzione e sui tamponi

AOSTA. Dal 6 novembre i valdostani potranno utilizzare un nuovo servizio per avere informazioni sulle misure da adottare per l'infezione da coronavirus e sui tamponi. Il servizio è stato denominato Infotamponi Covid-19 ed è organizzato dall'Usl della Valle d'Aosta.

"Gli operatori forniranno informazioni agli utenti relativamente alle procedure aziendali che coinvolgono i cittadini positivi o i contatti stretti, in particolare per quanto riguarda l'effettuazione dei tamponi, il periodo di isolamento e di quarantena, il tracciamento dei contatti. Il servizio si occuperà altresì di comunicare l’esito positivo del test per la ricerca da infezione da Sars-CoV-2 (Covid-19) telefonando direttamente agli interessati".

Il numero dedicato al servizio è lo 0165 546222 ed è attivo tutti i giorni della settimana dalle ore 8 alle ore 22. Sarà inoltre possibile lasciare un messaggio nella segreteria telefonica o inviare una mail all'indirizzo infotamponi @ ausl.vda.it

In parallelo l’Azienda USL pubblicherà a breve sul proprio sito internet due vademecum costantemente aggiornati dedicati rispettivamente agli utenti con sintomi e al tracciamento dei contatti stretti, contenenti domande e risposte più frequenti (FAQ).

