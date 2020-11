Coronavirus, oltre 200 decessi e 4.000 contagi da inizio emergenza in Valle d'Aosta

Il bollettino del 7 novembre: 117 i nuovi contagi identificati e 97 persone guarite

AOSTA. Si aggrava il conto dei decessi riportati nel bollettino regionale dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta (scaricabile qui). Oggi sono indicati 202 decessi, quattro donne e tre uomini in più rispetto a ieri, con tre decessi registrati all'ospedale Parini. Dal report di inizio settimana, lunedì 2 novembre, i nuovi decessi sono 23.

Nella nostra regione i contagi continuano ad aumentare anche se il ritmo di crescita si sta assestando. Nell'ultimo giorno i nuovi casi identificati sono 117, gran parte dei quali identificati dal sospetto diagnostico e 14 grazie all'attività di screening.

Attualmente le persone contagiate sono 2.181 (13 in più rispetto a ieri) di cui 154 ricoverate e 14 in terapia intensiva. Il numero di casi attualmente positivi è influenzato, oltre che dagli ultimi decessi, anche dalle persone dichiarate guarite che continuano ad aumentare e nell'ultimo giorno risultano 97 in più.

I numeri dall'inizio dell'emergenza Covid in Valle d'Aosta: 4.080 contagi identificati, 202 decessi, 1.697 guariti, 27.267 casi testati complessivi (173 dei quali nell'ultimo giorno) e 44.845 tamponi effettuati in totale (486).

Infine i dati delle forze dell'ordine sul rispetto delle restrizioni: 417 controlli e 6 sanzioni.

redazione