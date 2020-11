Coronavirus, in Valle d'Aosta 55 nuovi casi positivi e 3 decessi

I dati del bollettino dell'8 novembre 2020

AOSTA. Per la prima volta in questa seconda ondata di contagi da Covid-19 in Valle d'Aosta il numero di nuovi positivi è inferiore a quello dei guariti, almeno secondo il bollettino diffuso oggi dalla Regione. Va tuttavia considerato che i nuovi casi identificati sono la metà rispetto al numero a cui ci siamo abituati negli ultimi giorni.

Leggendo i dati del bollettino, aggiornato alle ore 14, risultano 55 casi positivi in più e 61 guariti, ma anche 3 nuovi decessi. Attualmente quindi le persone positive al Sars-Cov-2 sono 2.172 cioè 9 in meno rispetto a ieri. I ricoverati sono 158 ai quali si devono aggiungere 14 pazienti ricoverati nella terapia intensiva.

Nell'ultimo giorno risultano inoltre 132 nuovi casi testati e 478 tamponi effettuati. Dall'inizio dell'emergenza i contagi sono 4.135, i decessi 205, le persone sottoposte a tampone 27.399.

redazione