Coronavirus, +201 casi nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta e 2 decessi

Il bollettino del 9 novembre della Valle d'Aosta

AOSTA. Sono 201 i nuovi casi positivi al Covid-19 identificati nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta, secondo il bollettino diffuso oggi dalla Regione e aggiornato alle ore 14 (scaricabile qui). Salgono così a 2.266 le persone attualmente positive in Valle, di cui 159 ricoverate nelle strutture per pazienti Covid (ieri erano 158) e 15 in terapia intensiva all'ospedale Parini (ieri 14). In isolamento domiciliare si trovano al momento 2.092 persone.

Rispetto a ieri risultano altri 2 decessi, entrambi pazienti maschi uno dei quali deceduto in ospedale, e 105 guariti in più.

Finora in Valle d'Aosta risultano 4.336 contagi, 207 decessi e 1.863 guariti dal Covid-19. Nelle ultime 24 ore inoltre sono stati sottoposte a tampone 272 persone e sono stati effettuati 670 tamponi.

Per quanto riguarda il rispetto delle restrizioni per contenere il contagio, le forze dell'ordine riportano 517 controlli effettuati e 5 sanzioni.

Clara Rossi