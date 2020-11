Coronavirus, 7 decessi e 125 nuovi contagi in Valle d'Aosta

Il bollettino dell'11 novembre

AOSTA. Il numero di contagi da Covid-19 identificati in Valle d'Aosta sono aumentati in un giorno di 125 e i decessi legati alla pandemia sono sette in più nell'ultimo giorno.

Il dati diffusi dalla protezione civile nazionale indicano che attualmente i positivi sono 2.332 di cui 160 ricoverati, 17 in terapia intensiva e 2.155 in isolamento domiciliare.

I guariti salgono a 2.031.

Fino ad oggi nella nostra regione si registrano 4.588 casi con un totale di 28.237 persone sottoposte a tampone e di 47.373 tamponi effettuati.

C.R.