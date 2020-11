Covid-19, anche in Valle d'Aosta è possibile donare plasma iperimmune

I soggetti disponibili devono contattare via e-mail il Servizio Trasfusionale di Aosta

AOSTA. È attiva anche in Valle d’Aosta la possibilità di donare il plasma iperimmune. Il programma di donazione, gestito dalla Sc Immunoematologia e Medicina trasfusionale, consente la partecipazione di donatori con diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 previa valutazione clinica.

Possono aderire soggetti dai 18 ai 65 anni che hanno già manifestato sintomi correlati alla malattia (febbre, difficoltà respiratorie, perdita di gusto e olfatto, faringite etc.), persone che siano risultate positive al virus e che siano poi risultate negative al tampone nasofaringeo (guarite), persone che non abbiano avuto gravidanze o aborti in passato o in atto e che non abbiano ricevuto trasfusioni. È anche necessaria l'idoneità alla donazione.

I donatori disponibili alla donazione, ma anche un donatore loro congiunto o conoscente, possono comunicare la propria disponibilità al Servizio Trasfusionale di Aosta unicamente via email (all'indirizzo tcentro[at]ausl.vda.it). Il Servizio Trasfusionale - fa sapere l'Azienda Usl - contatterà il donatore per verificare i criteri necessari attraverso la compilazione di un questionario e l’effettuazione di una visita, per valutare l’idoneità alla donazione di plasma iperimmune mediante plasmaferesi e per concordare la data della donazione.

redazione