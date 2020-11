Coronavirus, 3 decessi e +103 casi in Valle d'Aosta

Il bollettino del 13 novembre: 74 guariti in più e diminuiscono i ricoverati

AOSTA. Tre nuovi morti legate al Covid-19 sono state registrate nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta. I deceduti sono due maschi e una femmina. Due erano ricoverati all'ospedale di Aosta secondo le indicazioni dal bollettino regionale diffuso oggi dalla Regione (scaricabile qui).

Da ieri il numero di casi positivi sul territorio è cresciuto di 103. Attualmente le persone positive al virus sono 2.363; 149 sono ricoverate (ieri erano 10 in più) e 15 si trovano in terapia intensiva (ieri erano 16). Secondo il bollettino regionale inoltre i guariti sono 74 in più.

Dall'inizio dell'emergenza in Valle d'Aosta si contano 4.858 contagi, 234 morti, 2.260 guariti, 29.189 persone sottoposte a tampone (+379 nelle ultime ventiquattro ore) e 48.853 tamponi effettuati (+830).

redazione