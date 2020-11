Coronavirus, 6 decessi e 245 nuovi positivi in Valle d'Aosta

Il bollettino del 14 novembre - Ci sono anche 304 guariti

AOSTA. Si allunga anche oggi il triste elenco delle persone positive al Covid-19 decedute. Nell'ultimo giorno secondo il bollettino regionale (scaricabile qui) altre sei persone sono morte, quattro maschi e due femmine di età compresa tra i 78 e i 94 anni. Salgono così a 240 i decessi legati al nuovo coronavirus in Valle d'Aosta.

Nell'ultimo giorno risultano inoltre 245 nuovi casi positivi al virus per un totale di contagi dall'inizio dell'emergenza che balza a 5.103. Attualmente le persone contagiate risultano tuttavia 64 in meno rispetto a ieri per effetto anche delle 304 guarigioni registrate. I contagiati quindi al momento sono 2.299. Ci sono 146 pazienti ricoverati nelle strutture Covid e 13 in cura in terapia intensiva.

Il bollettino odierno indica inoltre +289 persone sottoposte a tampone e +797 tamponi effettuati da ieri, in netto aumento rispetto ai giorni scorsi.

redazione