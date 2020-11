Coronavirus, 8 decessi e 143 nuovi casi in Valle d'Aosta

Il bollettino di domenica 15 novembre

Auto in coda per i tamponi drive in

AOSTA. Otto decessi, 143 nuovi casi e 137 guariti in più: sono i numeri del bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta diffuso oggi dalla Regione (scaricabile qui in formato pdf) con i dati della Protezione civile regionale e dell'Usl.

Le vittime indicate nel report sono cinque donne e tre uomini. I nuovi contagi scoperti nell'ultimo giorno sono stati identificati in 128 casi dal sospetto diagonistico e in 15 casi tramite l'attività di screening. Tenendo conto dei 137 pazienti dichiarati guariti tra ieri ed oggi, nella nostra regione le persone attualmente positive al virus sono 2.295 cioè 4 in meno rispetto a ieri. Dodici sono ricoverate in terapia intensiva e altre 148 nelle strutture Covid; 2.135 si trovano in isolamento domiciliare.

Finora in Valle d'Aosta si contano 5.246 contagi totali, 2.701 guariti, 248 decessi, 29.683 persone sottoposte a tampone (205 in più rispetto a ieri) e 50.230 tamponi effettuati (+580 rispetto a ieri).

