Coronavirus, 5 decessi e 99 nuovi positivi in Valle d'Aosta

Il bollettino di lunedì 16 novembre

AOSTA. Sono 99 i nuovi casi di positività al Covid-19 identificati nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta. Secondo il bollettino regionale di oggi (scaricabile qui) aggiornato alle ore 14 ci sono stati da ieri anche 5 morti e 125 guariti.

Al momento le persone positive sono 2.266 (29 in meno rispetto a ieri), 151 delle quali ricoverate (ieri erano 148) e 16 in terapia intensiva (ieri 12). Altre 2.099 si trovano quindi in isolamento domiciliare.

Come detto, il numero di decessi continua ad aumentare. Cinque quelli registrati nell'ultimo giorno, tre pazienti maschi e due femmine. Le morti totali in Valle d'Aosta salgono così a 253 (e un'età media stabile a 83,5 anni) a fronte di 5.345 contagi totali scoperti e 2.826 guarigioni (56 anni l'età media).

Rispetto al bollettino di ieri infine risultano altre 232 persone sottoposte a tampone (29.915 in totale) e altri 589 tamponi effettuati (50.819 in totale).

C.R.