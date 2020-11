Coronavirus: 4 decessi, 154 nuovi positivi e 253 guariti in Valle d'Aosta

Lavevaz: situazione sta lentamente migliorando. Chiuso un reparto Covid dell'ospedale Parini

AOSTA. Uno dei reparti Covid attivati all'interno dell'ospedale Parini di Aosta è stato chiuso ieri. Grazie all'aumento dei guariti e all'attivazione di soluzioni alternative per il ricovero dei Covid positivi, il reparto Covid-6 è tornato alla sua attività di terapia ordinaria.

La notizia è stata data dall'assessore alla Sanità Roberto Barmasse che oggi pomeriggio, insieme al presidente della Regione Erik Lavevaz, ha fatto il punto della situazione sulla pandemia in Valle.

In generale "i dati e le curve stanno sta pian pianino migliorando. Nelle ultime settimane l'andamento è stato abbastanza costante e anche l'indice Rt si è stabilizzato e sta scendendo. Comunque non dobbiamo abbassare la guardia", ha detto Lavevaz avvertendo che comunque la Valle d'Aosta rimarrà molto probabilmente zona rossa ancora per dieci giorni.

L'assessore Barmasse ha parlato dei tamponi: "Stiamo recuperando il pregresso" e "il numero di tamponi in sospeso si è ridotto in maniera significativa".

Nel bollettino di oggi emerge un ulteriore diminuzione delle persone attualmente positive al virus che risultano 2.163 (con 152 ricoverati e 17 pazienti in terapia intensiva), cioè 103 in meno rispetto a ieri nonostante i 154 nuovi contagi registrati nell'ultimo giorno. Ci sono 253 persone dichiarate guarite in più. Continua però a salire anche il numero di decessi, 4 nell'ultimo giorno e 257 dall'inizio dell'emergenza.

Il totale dei casi positivi sono ad oggi 5.499 e i guariti 3.079. Risultano infine 30.178 persone sottoposte a tampone, di cui 263 nell'ultimo giorno, e 51.410 tamponi effettuati, 591 dei quali tra ieri e oggi.

M.C.