L'Office régional du tourisme in aiuto al servizio Infotamponi dell'Usl

Sette dipendenti dell'Office trasferiti temporaneamente al servizio informativo sui tamponi attivato dall'Usl Valle d'Aosta

AOSTA. Da lunedì 16 novembre a rispondere alle telefonate e alle email indirizzate all'InfoTamponi dell'Usl ci sono anche gli operatori dell'ufficio regionale del turismo. Dal momento che l'Office è attualmente chiuso, il personale che normalmente informa i turisti si è prestato per sostenere l'attività del servizio informativo recentemente attivato dall'azienda sanitaria che sin dall'attivazione è stato travolto dalle telefonate e dalle richieste di informazioni.

L'Usl ha avuto sin da subito difficoltà a gestire le tantissime telefonate (almeno 1.500 nel solo primo giorno di attivazione) a causa anche della scarsa disponibilità di personale, già impegnato sui diversi fronti dell'emergenza Covid. "Preso atto della situazione e incrociando un temporaneo esubero di personale da una parte e di carenza dall’altra, le due amministrazioni, Office Régional du Tourisme e Azienda USL, si sono attivate, dando immediato avvio a una convenzione", spiega in una nota Palazzo regionale. Grazie a questa collaborazione, dall'inizio della settimana sette dipendenti dell'Office Régional du Tourisme hanno preso servizio nella centrale InfoTamponi.

Il servizio InfoTamponi Covid-19 risponde allo 0165.546222 tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00. Gli operatori forniscono informazioni sulle procedure aziendali che coinvolgono i cittadini positivi o i contatti stretti, in particolare per quanto riguarda l'effettuazione dei tamponi, il periodo di isolamento e di quarantena, il tracciamento dei contatti. Il servizio si occupa anche di comunicare l’esito positivo del test per la ricerca da infezione da Sars-CoV-2 (Covid-19) telefonando direttamente agli interessati.

M.C.