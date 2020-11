Coronavirus, 12 decessi nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta

Il bollettino del 19 novembre: +91 contagi, 137 guariti

AOSTA. Dodici nuovi decessi si sono verificati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta secondo il bollettino regionale di aggiornamento della situazione Covid-19 diffuso oggi, 19 novembre (scaricabile qui). Salgono in questo modo a 271 le morti totali, 141 pazienti maschi e 130 femmine con un'età media di 83,5 anni. Sempre stando al bollettino, 165 decessi sono avvenuti in ospedale e 106 sul territorio.

Rispetto a ieri si contano inoltre 91 nuovi casi positivi ma anche 137 persone dichiarate guarite (56 anni l'età media). Attualmente quindi i casi positivi sono 2.035 (58 in meno rispetto a ieri) con 146 persone ricoverate e 12 in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza nella nostra regione risultano 5.677 contagi totali, 30.688 persone sottoposte a test (351 da ieri ad oggi) e 52.636 tamponi effettuati complessivamente (700 da ieri ad oggi).

redazione