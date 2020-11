Covid-19, in Valle d'Aosta 153 guariti e 73 nuovi casi

Il bollettino del 24 novembre diffuso dalla Regione

AOSTA. Il numero di guariti registrati nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta è più del doppio rispetto ai nuovi casi di contagio identificati, secondo il bollettino sulla situazione Covid-19 n. 192 diffuso oggi dalla Regione (qui in versione pdf).

Da ieri sono state identificate altre 73 persone contagiate dal coronavirus e attualmente i casi positivi sono 1.767, 82 in meno rispetto a ieri. I ricoverati sono 143 (ieri 146) e le persone in terapia intensiva 14 (ieri 13). Dall'inizio dell'emergenza i contagi accertati sono 6.172.

Le persone dichiarate guarite sono 153 in più e 4.113 in totale.

Si contano inoltre due decessi, due pazienti maschi deceduti uno in ospedale e uno sul territorio. Le morti totali salgono così a 292.

Da ieri sono stati effettuati 752 tamponi in più (56.259 in totale) e sono state testate altre 259 persone (32.193 in totale).

redazione