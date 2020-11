Covid-19, nessun nuovo decesso nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta

Il bollettino del 27 novembre: continuano a diminuire i positivi attuali

AOSTA. Per la prima volta dopo giorni non ci sono nuovi decessi collegati al Covid-19 segnalati nel bollettino diffuso oggi dalla Regione (qui in formato pdf) sulla situazione dell'emergenza sanitaria in Valle d'Aosta. Per ora dunque le morti legate al virus sul territorio regionale sono 302 in tutto.

Continua inoltre a scendere il numero di casi positivi attuali grazie al costante aumento dei guariti che nell'ultimo giorno sono 167. I nuovi casi di contagio scoperti da ieri ad oggi sono 101, dunque attualmente le persone positive sono 1.547 di cui 129 ricoverate in ospedale (ieri 128) e 15 in terapia intensiva (ieri 17). In 1.403 si trovano in isolamento domiciliare.

Finora nella nostra regione si contano 6.344 contagi complessivi, 4.495 guariti e, come detto, 302 morti. In totale sono state testate 33.067 persone (396 delle quali nell'ultimo giorno) e sono stati effettuati 58.339 tamponi (715 nell'ultimo giorno).

C.R.