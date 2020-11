Coronavirus, 8 decessi nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta

Il bollettino del 28 novembre: +72 nuovi casi e +146 guariti

AOSTA. Riprende ad aumentare il numero di decessi legati al Covid-19 avvenuti in Valle d'Aosta. Nell'ultimo giorno, stando al bollettino della Regione (scaricabile qui), risultano otto morti - tre uomini e cinque donne - che portano a 310 il numero totale delle vittime.

Da ieri sono stati identificati 72 nuovi casi, mentre i guariti salgono a 4.641, cioè 146 in più nell'ultimo giorno. Attualmente le persone contagiate sono 1.465, 82 in meno rispetto a ieri, con 130 persone ricoverate (ieri erano 129) e 14 in terapia intensiva (ieri 15).

Nelle ultime 24 ore inoltre sono state sottoposte a tampone 268 persone e sono stati effettuati 749 tamponi.

Per quanto riguarda le forze dell'ordine, su 1.089 controlli effettuati negli ultimi due giorni sono scattate 15 sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni anti contagio.

redazione