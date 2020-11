Covid-19, la situazione in Valle d'Aosta al 29 novembre

Il bollettino regionale: diminuiscono ancora i positivi, ma aumentano i ricoveri

AOSTA. La Regione ha diffuso oggi pomeriggio il bollettino sulla situazione in Valle d'Aosta dell'emergenza Covid-19.

Da ieri ad oggi 47 nuovi casi di contagi sono stati identificati sul territorio regionale, inoltre 61 persone sono state dichiarate guarite.

Al momento le persone positive al virus sono 1.450, 15 in meno rispetto a ieri. I ricoveri però aumentano e passano da 130 a 138 in un giorno. I pazienti in terapia intensiva sono 13, uno in meno rispetto a sabato. I deceduti sono uno in più, un paziente maschio ricoverato in ospedale.

Dall'inizio dell'emergenza si contano 6.463 contagi, 4.702 guariti e 311 decessi con 33.672 persone sottoposte a test e 59.860 test effettuati.

Il bollettino può essere scaricato qui in formato pdf

