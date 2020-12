Covid-19, la situazione in Valle d'Aosta al 3 dicembre

Trasferiti i primi pazienti dal Parini all'ospedale da campo militare

AOSTA. L'ospedale da campo dell'Esercito aperto nell'area dell'Espace Aosta oggi ha accolto i primi pazienti Covid "sintomatici a bassa intensità" trasferiti dall'ospedale Parini di Aosta. La comunicazione arriva dalla presidenza della Regione insieme al quotidiano bollettino (qui in versione pdf) che riepiloga la situazione dell'emergenza Covid-19 sul territorio valdostano.

Le persone positive al virus risultano 88 in meno rispetto a ieri, 1.118 in totale di cui 124 ricoverati. Nell'ospedale Parini i pazienti Covid positivi sono 59 più 11 in terapia intensiva; 52 si trovano all'Isav di Saint-Pierre e 2 nell'ospedale da campo delle forze armate. Inoltre nella struttura di lungodegenza di Variney sono presenti 30 pazienti Covid.

Nell'ultimo giorno sono stati identificati 42 nuovi casi e 128 persone sono state dichiarate guarite. Ci sono anche due nuovi decessi. Le persone sottoposte a tampone sono 116 in più rispetto a ieri e i tamponi effettuati 357.

Dall'inizio della pandemia sul territorio si registrano 6.619 contagiati, 5.177 guariti, 324 morti e 34.276 persone testate (61.730 tamponi).

redazione