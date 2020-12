Coronavirus, in Valle d'Aosta 4 decessi nell'ultimo giorno

Il bollettino di sabato 5 dicembre

AOSTA. L'Amministrazione regionale ha diffuso anche oggi il quotidiano bollettino sulla situazione di contagi, ricoveri e decessi in Valle d'Aosta legati al Covid-19.

In base al report (qui in versione pdf) risultano 46 nuovi contagiati nell'ultimo giorno (nel report di ieri ne risultavano 27) e 66 guariti (ieri 63) e anche 4 decessi, due pazienti maschi e due femmine. Il numero di persone attualmente contagiate continua a diminuire: sono 24 in meno rispetto al bollettino di ieri e 1.056 in totale. I ricoverati sono 107 (2 in meno rispetto a ieri), 51 dei quali si trovano all'ospedale Parini, altrettanti all'Isav di Saint-Pierre e poi 5 all'ospedale militare da campo. I pazienti in terapia intensiva sono passati da 11 a 9.

In totale in Valle d'Aosta si contano finora 6.692 contagiati, 5.306 guariti (circa il 79% di coloro che hanno contratto l'infezione) e 330 decessi. Sono state testate in tutto 34.511 persone e sono stati effettuati 62.657 tamponi (6.961 dei quali erano test antigenici rapidi).

E.G.