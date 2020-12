Coronavirus, la situazione in Valle d'Aosta al 7 dicembre

Ancora in diminuzione i positivi attuali; 2 i decessi registrati nell'ultimo giorno



AOSTA. Secondo il bollettino odierno diffuso dalla Regione sull'andamento dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta, nell'ultimo giorno si registrano 63 guariti, 22 nuovi positivi e anche 2 morti.

Il report basato su dati dell'Usl valdostana e della Protezione civile (qui in versione pdf) indica, al momento, 944 persone positive al Covid-19 (43 in meno nell'ultimo giorno) con 100 persone ricoverate all'ospedale Parini di Aosta e all'Isav e 5 all'ospedale militare da campo. Dieci i pazienti in terapia intensiva.

I guariti totali salgono a 5.469 su 6.748 contagi identificati dall'inizio dell'emergenza. I decessi sono 335.

Finora nella nostra regione sono state sottoposte a tampone 34.702 persone e sono stati effettuati 63.238 tamponi (di cui 7.044 test rapidi antigenici).

Sul fronte dei controlli, le forze dell'ordine riportano 8 sanzioni su 548 controli effettuati.

Clara Rossi