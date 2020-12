Coronavirus, 17 nuovi contagiati e 27 guariti in Valle d'Aosta

Nel bollettino del 9 dicembre anche 4 decessi

AOSTA. Diciassettte nuovi casi positivi, ventisette guariti in più e quattro decessi: questi i numeri del bollettino di aggiornamento n. 207 diffuso oggi pomeriggio dalla Regione sulla situazione dell'emergenza del nuovo coronavirus in Valle d'Aosta.

Secondo il report (qui in versione pdf) attualmente le persone positive al virus sono 856 (14 in meno in un giorno) di cui 90 ricoverati all'ospedale Parini (42), nella clinica di Saint-Pierre (altri 42) e all'ospedale da campo militare (6) a cui si aggiungono 13 pazienti in terapia intensiva.

Nell'ultimo giorno risultano inoltre effettuati 433 test e testate 97 persone in più.

In totale nella nostra regione finora si contano 6.783 contagi, 5.584 guariti e 343 morti (177 uomini e 166 donne di età compresa tra i 38 e i 104 anni).

redazione