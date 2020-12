Al Centro prelievi unificato una fascia oraria preferenziale per i diabetici di tipo 1

Attivata una collaborazione tra assessorato alla sanità e Associazione Diabetici Valle d'Aosta

AOSTA. Il Centro prelievi unificato di Aosta ha attivato da questa settimana una fascia oraria preferenziale, tra le ore 7.30 e le 8.00, per i pazienti con diabete di tipo 1.

"I pazienti potranno presentarsi al Centro prelievi unificato con una certificazione medica che attesti la loro appartenenza evitando i tempi di attesa che, per chi è affetto dal diabete mellito di tipo 1, potrebbero essere compromettenti per la propria salute e per l’esito stesso delle analisi", spiega l'Associazione Diabetici Valle d'Aosta che ha collaborato con l'assessorato regionale della Sanità per attivare questo servizio.

"Ci siamo molto battuti per questo risultato che secondo noi, oltre ad aiutarci con la gestione della malattia e del quotidiano, ci aiuta a sensibilizzare sulla gravità della nostra patologia dando importanza anche a momenti “semplici” come un prelievo", aggiunge l'associazione. "Per le persone normo glicemiche questi esami possono risultare banali ma per chi è affetto da questa patologia e per la gestione stessa non lo sono. Siamo entusiasti di aver trovato sin da subito nell'assessore alla sanità Dott. Barmasse una piena collaborazione, ascolto e comprensione del problema. Speriamo - conclude l'associazione - che questo possa essere il primo passo per ottenere grandi cambiamenti e poterci anche noi adeguare agli standard diabetologici nazionali".

redazione