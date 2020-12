Coronavirus, altri 3 decessi in un giorno in Valle d'Aosta

Il bollettino dell'11 dicembre: diminuiscono i ricoveri e i casi attualmente positivi al virus

AOSTA. Tre ulteriori morti legate al Covid-19 sono state registrate nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta, secondo quanto riportato nel bollettino regionale dell'emergenza sanitaria. I deceduti - due pazienti maschi e una femmina - erano ricoverati all'ospedale di Aosta. Sale così a 347 il numero di morti collegati al nuovo coronavirus dall'inizio della pandemia.

Rispetto a ieri risultano 11 casi positivi in più ed anche 75 guariti. Continua quindi a diminuire il numero di valdostani al momento contagiati: sono 716 (67 in meno rispetto al bollettino precedente) di cui 88 ricoverati (dieci in meno rispetto a ieri) e 9 in terapia intensiva (uno in meno).

I casi totali sono al momento 6.812 con 35.099 persone sottoposte a tampone. I guariti passano a 5.749. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 64.717.

redazione