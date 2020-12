Covid-19, nessun decesso nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta

La situazione al 14 dicembre: 588 persone positive, 83 i ricoverati

AOSTA. Per la prima volta dopo settimane il numero dei decessi registrati in Valle d'Aosta collegati al Covid-19 è fermo. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Regione, nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi decessi. Inoltre i casi attualmente positivi sono in continua diminuzione: 34 in meno rispetto a ieri a fronte di 14 nuovi casi positivi totali e grazie ai 48 guariti.

Attualmente, in base al report odierno (scaricabile qui), 74 persone sono ricoverate (41 all'ospedale Parini, 28 alla clinica Isav di Saint-Pierre e 5 all'ospedale da campo dell'Espace Aosta) e 9 pazienti si trovano in terapia intensiva.

I numeri dall'inizio dell'emergenza: 6.885 casi positivi totali, 5.944 guariti, 353 morti, 35.448 persone sottoposte a tampone e 65.975 tamponi effettuati.

C.R.