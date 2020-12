Coronavirus, la situazione al 15 dicembre in Valle d'Aosta

Il bollettino della Regione: 3 nuovi decessi, 74 guariti e 20 nuovi positivi

AOSTA. Si avvicina a quota 500 il numero di persone attualmente positive al Covid-19 presenti in Valle d'Aosta. Secondo il bollettino della Regione diffuso oggi (scaricabile qui) ci sono 527 contagiati al momento, 61 in meno rispetto a ieri, 74 dei quali sono ricoverati all'ospedale Parini, all'Isav di Saint-Pierre ed all'ospedale da campo militare. Sei i pazienti in terapia intensiva, mentre ieri erano nove.

Il bollettino riporta anche tre nuovi decessi, due dei quali avvenuti in ospedale.

Dall'inizio dell'emergenza risultano 6.905 contagi, 20 dei quali identificati tra ieri ed oggi, e 6.022 guariti, 78 in più in un giorno.

Da ieri ad oggi inoltre risultano 111 persone in più sottoposte a tampone e 424 tamponi in più effettuati.

C.R.