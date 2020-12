Coronavirus, 2 morti, 19 positivi e 45 guariti nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta

AOSTA. Scendono sotto quota 500 le persone che in Valle d'Aosta sono attualmente positive al Covid-19. Il bollettino quotidiano diffuso oggi dalla Regione, il 215esimo dall'inizio dell'emergenza (scaricabile qui in formato pdf), riporta 495 casi positivi attuali (28 in meno rispetto a ieri) 78 dei quali sono ricoverati. Otto sono i pazienti in terapia intensiva, 70 si trovano all'ospedale Parini, all'ospedale militare da campo e alla clinica di Saint-Pierre.

Nell'ultimo giorno sono stati identificati altri 19 casi positivi, che portano a 6.962 il totale dei casi registrati finora sul territorio regionale. I guariti sono 45 in più (6.105 in totale) e si registrano altri 2 decessi (362 in totale).

Da ieri sono stati effettuati 311 tamponi e sono state testate altre 139 persone.

C.R.