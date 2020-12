Coronavirus, + 3 decessi e 24 nuovi positivi nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta

Il bollettino del 18 dicembre - Si avvicina la soglia dei 7mila contagi da inizio emergenza

AOSTA. Per la prima volta dopo diversi giorni il numero di persone attualmente positive al Covid-19 in Valle d'Aosta torna a salire. Secondo il bollettino odierno diffuso dalla Regione su dati dell'Usl e della protezione civile (scaricabile qui) sono 500 le persone attualmente contagiate, 5 in più rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati sono 77: 7 si trovano in terapia intensiva, gli altri sono assistiti all'ospedale Parini (35), alla clinica Isav di Saint-Pierre (30) e all'ospedale da campo (5).

Rispetto a ieri risultano 24 contagi in più e 16 guariti. Si registrano inoltre altri 3 decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sul territorio regionale risultano 6.986 contagi totali, 6.121 guariti e 365 decessi. Sono in totale 36.064 le persone sottoposte e 67.645 i tamponi eseguiti.

C.R.