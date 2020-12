Coronavirus, la situazione in Valle d'Aosta al 21 dicembre

AOSTA. Nove casi positivi in più nell'ultimo giorno e sette guariti: questa la situazione dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta al 21 dicembre secondo il bollettino diffuso questo pomeriggio dalla Regione (scaricabile qui in formato pdf).

Tra ieri, domenica, ed oggi sono state testate 98 persone e sono stati eseguiti 290 tamponi. I positivi indentificati sono nove. Attualmente i contagiati sono 474, due in più rispetto a ieri. Ci sono anche sei ricoverati in più, tutti assistiti all'ospedale Parini che al momento ospita 45 pazienti. Altri 33 si trovano all'Isav di Saint-Pierre e 6 all'ospedale da campo. Quattro le persone in terapia intensiva.

I guariti nell'ultimo giorno sono 7 e 6.198 dall'inizio dell'emergenza a fronte di 7.040 contagi registrati.

Il bollettino riporta anche 2 decessi in più, tuttavia il totale delle morti collegate al Covid-19 è uguale a quello del report di ieri, 368.

redazione