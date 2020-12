Coronavirus, anche oggi in Valle d'Aosta nessun decesso

AOSTA. La Regione ha diffuso il bollettino odierno sulla situazione dell'emergenza sanitaria Covid-19 in Valle d'Aosta. Nell'ultimo giorno sono stati identificati 33 nuovi casi positivi. Risultano inoltre 51 guariti e, per il secondo giorno consecutivo, nessun decesso.

Attualmente le persone positive al virus in Valle sono 456, diciotto in meno rispetto a ieri. I ricoverati ieri erano 88 (di cui 4 in terapia intensiva) e oggi sono 95, di cui 5 in terapia intensiva e 90 distribuiti tra l'ospedale Parini (52), la clinica di Saint-Pierre (32) e l'ospedale da campo (6).

Dall'inizio dell'emergenza nella nostra regione sono stati effettuati 68.876 tamponi, 432 dei quali nell'ultimo giorno, e sono state testate 36.564 persone, 165 delle quali tra ieri ed oggi. I contagi totali sono 7.073, i guariti 6.249 e i morti 368.

redazione