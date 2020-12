Coronavirus, la situazione in Valle d'Aosta al 28 dicembre

AOSTA. Nel fine settimana di Natale in Valle d'Aosta sono stati registrati 62 nuovi casi di positività al nuovo coronavirus e 54 guariti. Ci sono stati anche 3 decessi. Da ieri ad oggi inoltre, secondo il bollettino diffuso dalla Regione, risultano altri 61 casi identificati e 2 morti mentre il dato dei guariti, a seguito di un aggiornamento, è indicato provvisoriamente a 6.372, vale a dire 3 in meno rispetto al dato di ieri.

Attualmente le persone positive al Covid-19 sono 494 (+62 in un giorno). I pazienti ricoverati sono 99, di cui 4 in rianimazione. All'ospedale Parini si trovano 53 persone (14 in più rispetto a ieri), alla clinica Isav altre 31 persone e all'ospedale da campo 11 pazienti.

I casi positivi totali, cioè i contagi dall'inizio dell'emergenza, risultano 7.242 e i deceduti 376.

Il bollettino odierno può essere scaricato qui in versione pdf.

Clara Rossi