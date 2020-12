Coronavirus, l'indice Rt per la Valle d'Aosta sale a 0.86

AOSTA. L'indice di contagiosità Rt del Covid-19 per la Valle d'Aosta si conferma in risalita per la seconda settimana consecutiva. L'incremento è inoltre più marcato rispetto al precedente monitoraggio.

Il dato medio sui quattordici giorni presente nel report settimanale pubblicato da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità è di 0.84 contro lo 0.68 del report della settimana scorsa e lo 0.63 del monitoraggio precedente ancora, quello aggiornato al 16 dicembre.

L'incidenza settimanale invece è in calo. Nel periodo dal 21 al 27 dicembre risultano 101.19 casi per 100000 abitanti mentre la settimana precedente (dal 14 al 20 dicembre) l'incidenza era di 124.3.

Clara Rossi