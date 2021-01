Coronavirus, la situazione in Valle d'Aosta al 5 gennaio

Nell'ultimo giorno un decesso, 27 nuovi casi e 30 guariti

AOSTA. Sono 27 i nuovi casi positivi al Covid-19 identificati nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta. Attualmente le persone contagiate sono 410, quattro in meno rispetto a ieri. I ricoverati sono 63 (32 all'ospedale Parini, 25 all'Isav di Saint-Pierre e 6 all'ospedale da campo) e un paziente si trova in terapia intensiva.

I morti salgono a 387, uno in più, e i guariti passano a 6.562, trenta in più nell'ultimo giorno.

Ad oggi in totale risultano 7.359 contagiati su 38.800 persone sottoposte a tampone (74.357 i tamponi effettuati di cui 778 nell'ultimo giorno) e 6.562 guariti.

Il report odierno è scaricabile qui

redazione