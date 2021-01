Aosta, un lupo cammina lungo la strada. Video postato on line

L'animale è stato ripreso di notte in zona Croix Noire, vicino al capoluogo valdostano

AOSTA. Sta attirando in queste ore l'attenzione del web il video di un lupo - o forse di un cane lupo - ripreso di notte mentre gironzola in zona Croix Noire a Saint-Christophe, poco lontano dal confine con Aosta.

In un video si vede l'animale che cammina sulla neve a lato della strada e poi si sposta sulla carreggiata e percorre la strada, senza badare troppo alle vetture che si trovano nelle vicinanze.

Il filmato è stato postato lunedì mattina sui social tramite la pagina denominata Combat Direct.

"Abbiamo contattato - si legge nel post che accompagna il video - l'esperto di lupi e amico del canale Luca Giunti che ha affermato che: "Dall'aspetto sembra proprio un lupo, in particolare la mascherina e poi quando si muove il trotto e la sua andatura. In questo periodo di forti nevicate con le prede del lupo che scendono a valle e gli stessi lupi che hanno difficoltà a muoversi in montagna, non è improbabile che si avvicinano alle case o alle infrastrutture umane. E con una certa frequenza soprattutto di notte o meglio dire al buio, utilizzano le strade per muoversi perché sono uno dei pochi passaggi, per loro, sgombri dalla neve."

Secondo altri utenti in realtà l'animale filmato non è un lupo bensì un cane lupo.

