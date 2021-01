Coronavirus, la situazione in Valle d'Aosta al 15 gennaio

Il bollettino regionale di venerdì 15 gennaio: +20 positivi, nessun decesso. Tre pazienti in terapia intensiva

AOSTA. Sono 20 i nuovi casi di positività al Covid-19 identificati nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta secondo il bollettino regionale diffuso oggi.

Attualmente le persone contagiate sono 416, quattro in più rispetto al bollettino precedente. I ricoverati all'ospedale Parini sono 37 ai quali si aggiungono 3 persone curate in terapia intensiva. I pazienti trasferiti all'ospedale da campo sono 3. L'Isav di Saint-Pierre non ha alcun posto occupato da pazienti Covid.

Sempre in base all'ultimo report non risultano nuovi decessi e si registrano 16 guariti in più.

Ad oggi sono state testate 40.288 persone (+69) e i casi positivi totali risultano 7.601. I guariti sono 6.793 e i morti 392.

Per quanto riguarda i tamponi il bollettino odierno è aggiornato alle disposizioni del Ministero della Salute. Risultano 66.212 tamponi effettuati in totale dall'inizio dell'emergenza di cui 60 processati con test antigenici rapidi. Quest'ultimo dato, riportato oggi, è riferito alle 24 ore precedenti.

redazione