Covid-19, si avvicina la soglia dei 400 morti in Valle d'Aosta

Il bollettino del 19 gennaio: 398 positivi attuali e 398 morti dall'inizio dell'emergenza

AOSTA. La Valle d'Aosta si avvicina alla triste soglia delle 400 morti collegate al Covid-19. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Regione attualmente i valdostani deceduti per il nuovo coronavirus o per complicanze legate al nuovo coronavirus sono 398, 3 in più rispetto al precedente report. Si tratta di 207 uomini e 191 donne di età compresa tra i 38 e i 104 anni. L'età media è di 83,5 anni.

Per quanto riguarda i contagi, attualmente le persone positive al Covid-19 sono 398. I ricoverati sono 46, di cui 40 all'ospedale Parini di Aosta e 6 all'ospedale da campo militare. Due pazienti si trovano in terapia intensiva.

I guariti sono in constante aumento, 6.888 in tutto dall'inizio dell'emergenza.

Ad oggi risultano 40.546 persone sottoposte a tampone e 67.065 tamponi totali effettuati.

C.R.