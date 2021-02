Coronavirus, la situazione in Valle d'Aosta al 17 febbraio

In un giorno in Valle d'Aosta 14 nuovi positivi al Covid-19 e 9 guariti

AOSTA. Salgono a 131 (5 in più) le persone al momento positive al nuovo Coronavirus in Valle d'Aosta, secondo i dati del bollettino n. 277 diffuso oggi dalla Regione. Dieci sono ricoverati, di cui otto nei reparti Covid dell'ospedale regionale Parini e due nel reparto di terapia intensiva.

In un giorno risultano 14 nuovi casi positivi, 322 tamponi in più effettuati e 95 persone sottoposte al test. I guariti sono 9 in più. I decessi sono stabili a 413.

Finora in Valle d'Aosta sono 7.936 i contagi accertati, 42.882 le persone sottoposte a test, 74.548 i tamponi effettuati, 413 i morti e 7.392 i guariti.

redazione